В Красноярском крае объявлен траур по погибшим при прорыве дамбы

Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился объявить понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе. Жертвами ЧП стали 15 человек, еще 44 пострадали.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, губернатор также поручил краевому Минздраву помочь с оказанием необходимой медицинской помощи пострадавшим. Правительство края вместе с органами местного самоуправления должно организовать работу по ликвидации последствий происшествия.

В районе Красноярского края, где прорвало дамбу, введен режим ЧС. По предварительным данным, причиной аварии могли стать нарушения, допущенные при незаконной установке дамбы.

Подробности — в публикации “Ъ” «Дамба подвела артель».