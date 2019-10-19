В России упростили регистрацию иностранцами других приезжих в своем жилье

Правительство России расширило список иностранных граждан, которые могут ставить на миграционный учет других иностранцев в своем жилье. Раньше иностранные граждане, владеющие собственностью в России, не имели права ставить других приезжих на учет по адресу своего жилья.

«В связи с этим законопроектом, в частности, предлагается расширить круг иностранных граждан, имеющих право выступать принимающей стороной, установив такую возможность для всех категорий иностранных граждан, являющихся собственниками жилых помещений»,—говорится в сообщении правительства.

Ранее исключения были предусмотрены только для высококвалифицированных специалистов в отношении себя и членов своей семьи, а также для иностранных граждан, являющихся собственниками жилых помещений, в отношении только себя.

Напомним, в 2018 году в России была принята Концепция государственной миграционной политики на 2019–2025 годы, согласно которой, стране необходим миграционный прирост на уровне 300 тыс. человек ежегодно.

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