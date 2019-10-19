Минобороны рассказало о посещении российскими журналистами заброшенной базы США в Сирии

Представители российских федеральных телеканалов посетили брошенную военную базу США в провинции Алеппо на севере Сирии, рассказали в военной полиции ВС РФ. Как сообщал “Ъ”, посещение базы российскими журналистами вызвало возмущение пользователи соцсетей из США. Многие комментаторы сочли появление на бывшем американском объекте иностранцев унижением для США.

Когда именно журналисты побывали на базе, не уточняется. База расположена рядом с населенным пунктом Умм-Миалем. Она создавалась для патрулирования северных районов, подконтрольных курдам. Американские военные в спешке покинули базу, когда 9 октября Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии.

«Поездка (журналистов.— “Ъ”) проходила в окрестностях населенного пункта Умм-Миаль под городом Манбидж. Группу корреспондентов российских телеканалов сопровождали российские военные полицейские и спецназ сирийской армии»,— уточнил представитель военной полиции (цитата по ТАСС).

Подробнее о посещении базы журналистами — в публикации “Ъ” «Брошенная военная база попала в объектив».