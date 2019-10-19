США ввели ограничительные меры в отношении России в рамках борьбы с работорговлей

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении ограничительных мер в отношении стран, не прилагающих, по мнению США, должных усилий в борьбе с работорговлей. Ограничения затронули и Россию, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Согласно указу, с 1 октября России, наряду с Ираном, Китаем, Кубой, КНДР и Сирией, США «не будут предоставлять негуманитарную, не связанную с торговлей помощь». Также американские представители в Международном валютном фонде и многосторонних банках развития намерены голосовать против проектов, в рамках которых средства могут получить вошедшие в список ограничений страны.

При этом ограничительные меры по финансированию не касаются случаев борьбы с вирусом Эболы, а также проектов, направленных на «удовлетворение минимальных стандартов искоренения торговли людьми».

В 2018 году всего в мире около 45 млн человек проживали в рабстве, а в России в той или иной форме рабства находились около 1 млн человек. Российские правозащитники считают, что теме современного рабства государство уделяет недостаточно внимания, оставляя без помощи сотни тысяч людей.

О том, как в России и других странах борются с современным рабством,— в материале “Ъ”.