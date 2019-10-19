СМИ: Украина согласилась рассмотреть «формулу Штайнмайера» в июле

Киев согласился рассмотреть «формулу Штайнмайера» еще в июле, сообщает «Новое время» со ссылкой на письмо руководителя офиса президента Андрея Богдана представителю Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леониду Кучме. В письме говорится о консультации в «нормандском формате» на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Российской Федерации и Франции 12 июля 2019 года в Париже, по итогам которой «стороны обязуются подготовить правовые рамки относительно "особого статуса Донбасса"».

«Формула Штайнмайера», названная по имени бывшего главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.

«Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают: т.н. „особый статус“ (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера; амнистию и местные выборы»,— говорится в документе. Письмо датировано 16 июля 2019 года.

Напомним, 1 октября трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала «формулу Штайнмайера», а также разведение сил конфликтующих сторон. Договоренности должны были способствовать встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже. Разведение сил должно было начаться 7 октября. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил был сорвано из-за нарушения перемирия со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Новая попытка разведения сил была назначена на 9 октября, однако и она закончилась провалом.

О причинах срыва договоренностей читайте в материале “Ъ” «Донбасс не дает однозначного отвода».