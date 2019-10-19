К Земле приближается астероид размером до 1 км

Центр исследования околоземных объектов NASA зафиксировал приближение к Земле астероида 162082 (1998 HL1) размером от 400 метров до 1 км, сообщает «РИА Новости». На минимальном расстоянии объект пройдет 25 октября в 20:21 мск, угрозы для Земли он не представляет, поскольку пройдет на расстоянии 0,04 астрономических единиц (16 расстояний до Луны).

Центр изучения околоземных объектов NASA наблюдает почти за 20 тыс. небесных тел, которые находятся вблизи орбиты Земли. Такие околоземные объекты называются NEO, они включают в себя астероиды и кометы, вызывающие беспокойство у исследователей из-за их близости к Земле и риска возможного столкновения с ней.