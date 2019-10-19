Акции Danone упали на 8,6% на фоне ухудшения прогноза продаж

Котировки акций французского производителя продуктов питания и воды Danone упали на 8,6%, сообщило агентство Bloomberg. Несмотря на ускорение темпов роста продаж в III квартале, прогноз сопоставимых продаж на 2019 год оказался ниже ожидаемого.

Как следует из сообщения компании, за III квартал выручка Danone составила 6,42 млрд евро против 6,19 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Сопоставимые продажи выросли на 3%. При этом компания расширила диапазон прогноза продаж в текущем году до 2,5-3% против ожидавшихся 3%. Среди факторов, повлиявших на это, отмечается снижение продаж бутилированной воды, которые сократились на 0,9%.

Ранее стало известно, что Цены на молочную продукцию в ноябре могут вырасти до 12% из-за запуска электронной ветеринарной сертификации. Ассоциация компаний розничной торговли обращалась к правительству с просьбой о переносе внедрения ЭВС. Отсрочка нужна на время эксперимента по электронной маркировке категории до 29 февраля 2020 года. Работать в двух системах будет невозможно из-за высоких затрат, уверены участники рынка. Но в Россельхознадзоре, уже дававшем молочникам отсрочку, считают, что времени на подготовку было достаточно.

Подробнее — в материале “Ъ” «Высокие удвои молока».