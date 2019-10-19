Илон Маск похвалил российское образование

Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск пообщался по видеосвязи с участниками краснодарского форума "Дело за малым!". В ходе беседы он похвалил российское образование, а также выразил готовность ознакомиться с разработками операционной системы для электромобилей одного из участников.

«Мне кажется, что образование очень хорошее в России. Мне кажется, что в России много талантов и много чего интересного из технологий есть в России»,— сказал господин Маск (цитата по «РИА Новости»). Основатель SpaceX отказался приехать на форум в следующем году лично из-за насыщенного графика, но назвал участников форума «классными» и пожелал им успехов. Несмотря на то, что зал бизнес-форума рассчитан на 1,6 тыс. человек, принять участие в телемосте пришли около 2,2 тыс. человек, сообщил ТАСС руководитель Корпорации развития Краснодарского края Павел Майоров.

Напомним, чтобы пригласить господина Маска на форум, краснодарские предприниматели записали клип и повесили билборд в Лос-Анджелесе прямо напротив офиса SpaceX. На плакате латиницей написан текст: «Kak tebe takoe, Elon Musk?» и размещен QR-код, который вел на страницу с приглашением на форум.

Подробнее о том, как предприниматели заманивали своего кумира на бизнес-форум — в материале “Ъ FM” «Илон Маск стал новым Электроником».