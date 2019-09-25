Илон Маск стал новым Электроником

Илона Маска позвали на форум в Краснодар: местные предприниматели записали клип и повесили билборд в Лос-Анджелесе прямо напротив офиса SpaceX. На плакате латиницей написан текст: «Kak tebe takoe, Elon Musk?» и размещен QR-код. Он ведет на страницу с приглашением на форум предпринимателей в Краснодаре.

Чтобы убедить Маска приехать, бизнесмены записали песню на английском на мотив «Крылатых качелей» — в ней предприниматели просят Илона Маска дать им надежду и заявляют: американский бизнесмен навеки в их сердцах. В клипе хор выступает на фоне портрета Илона Маска. Поющие показывают каравай, с которым встретят главу Tesla в Краснодаре.

Идея записать клип и повесить билборд родилась из искреннего желания предпринимателей увидеть на своем форуме Илона Маска, рассказал “Ъ FM” Дмитрий Коваленко, бренд-менеджер компании «Рупорт», которая придумала креативную концепцию. «Действительно, несколько предпринимателей горели желанием снять клип, и мы с креативным агентством просто им помогли. Выбрали мотив “Крылатых качелей” по сумме факторов: поскольку это саундтрек к фильму “Приключения Электроника”, а Электроник — это такой биологический индивид из Советского Союза, который должен в будущем стать заменой рабочей силе.

Это все сочетается с тем, что делает Илон Маск, миллионер-инженер, который придумывает классные штуки и внедряет их в свой бизнес. Так появляется и Tesla, и SpaceX.

По поводу билборда: предприниматель, который проживает у нас в Краснодаре, выяснил, как это делается, и заключил договор на установку этой рекламной интерактивной вывески, то есть на нем меняется несколько изображений, и появляются ссылка на сайт и QR-код», — пояснил Коваленко.

Несмотря на то, что билборд висит перед офисом SpaceX уже несколько дней, Илон Маск пока не отреагировал на приглашение.

Глеб Силко