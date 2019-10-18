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Суд арестовал замначальника ОМВД «Дорогомилово» по делу о мошенничестве

Пресненский суд Москвы арестовал до 18 декабря заместителя начальника отдела МВД России по району Дорогомилово Дмитрия Смирнова по подозрению в попытке мошенничества, передает ТАСС. «Суд принимает доводы Смирнова о наличии онкобольной матери и малолетнего ребенка, но в месте с тем учитывает, что избрание более мягкой меры не исключит для него возможности препятствовать следствию»,— огласил решение судья.

Господин Смирнов и его заместитель начальник отдела уголовного розыска ОМВД «Дорогомилово» Сергей Устинов подозреваются в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Чуть позже суд арестовал господина Устинова до 18 декабря.

Ранее сообщалось, что полицейских задержали 17 октября при получении взятки в 3,5 млн руб. По версии следствия, это был первый транш незаконного вознаграждения общей суммой 12 млн руб. Руководство ГУ МВД Москвы инициировало служебную проверку в отношении задержанных полицейских.

Источники сообщали, что после задержания сотрудники ФСБ начали обыски в УВД по ЗАО. Изучалась документация, которая может быть связана с задержанием руководства ОМВД «Дорогомилово». По данным сайта УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве, начальником отдела МВД России по району Дорогомилово является полковник полиции Мераб Давитадзе.

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