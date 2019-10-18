Эрдоган заявил, что на переговорах в Сочи не будет представителей Дамаска

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что представители правительства Сирии не будут участвовать в переговорах Турции и России в Сочи. Встреча пройдет 22 октября.

Господин Эрдоган при этом предостерег Дамаск от возможного конфликта с Анкарой. «Мы достигли договоренности по Сирии не с режимом Башара Асада (президент Сирии.— “Ъ”), а с США. Если Асад совершит подобную ошибку, то столкнется с ответом Турции. И они это знают. Но я думаю, что этого не произойдет»,— заявил он на встрече с иностранными журналистами в Стамбуле (цитата по ТАСС).

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Ее целью была очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны»), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана. 17 октября Турция согласилась остановить военные действия в Сирии на пять дней с полуночи 18 октября.

О ситуации в Сирии — в материале “Ъ” «Анкара и Вашингтон сочли себя победителями».