МТС начала тестировать будущих сотрудников в виртуальной реальности

Компания МТС начала подбирать кандидатов на работу при помощи виртуального тренажера, говорится в сообщении, поступившем в “Ъ”. Эксперимент проводится в контактном центре МТС в Самаре совместно с Институтом инновационного развития СамГМУ.

Кандидата погружают в виртуальное пространство, и он проходит различные тесты: на реакцию, стрессоустойчивость, сообразительность и т.д.

«Программа анализирует несколько десятков психоэмоциональных реакций соискателей, автоматически обрабатывает результаты тестирования, исключая "человеческий фактор" при прохождении собеседования, и быстро выдает заключение о профпригодности кандидатов»,— пояснил ректор СамГМУ Александр Колсанов.

В компании считают, что этот метод поможет качественнее подбрить персонал, а также снизить издержки на его подбор и обучение.