Правительство поручило завершить консолидацию 100% Tele2 за 4 месяца

Правительство поручило Росимуществу и Минкомсвязи в четырехмесячный срок обеспечить реализацию сделки по консолидации сотового оператора Tele2 «Ростелекомом». Минэкономики было поручено в течение двух месяцев уточнить госдолю в ПАО «Ростелеком» «исходя из того, что эта доля не должна составлять менее 33,2% обыкновенных акций указанного акционерного общества.

Президент России Владимир Путин 3 октября подписал указ о консолидации «Ростелекомом» 100% Tele2. Согласно документу «Ростелеком» проведет дополнительный выпуск акций в пользу ВТБ. При этом минимальная доля Росимущества ограничена 33,2% обыкновенных акций «Ростелекома» вместо 48,71%.

Подробнее — в публикации “Ъ” «ВТБ разрешили стать акционером "Ростелекома"».