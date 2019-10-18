Группа ГАЗ отложила переход на четырехдневку

Группа ГАЗ отложила переход на четырехдневную рабочую неделю. Это связано с выполнением госзаказа по школьным автобусам и машинам скорой помощи.

«В августе работники группы ГАЗ были уведомлены о возможном переходе на сокращенный режим работы в период с 21 октября 2019 года до 20 апреля 2020 года в связи с падением рынка и влиянием санкций на деятельность компании»,— сообщил «РИА Новости» представитель компании.

Он заявил, что ситуация на рынке коммерческого транспорта остается сложной — факторов, указывающих на выход из стагнации — нет. «Санкции США также продолжают оказывать негативное воздействие на работу предприятий группы ГАЗ»,— сказал собеседник агентства. Руководство компании вместе с профсоюзным комитетом и рабочими советами группы будут в гибком режиме принимать решения о графике работы предприятий.

Напомним, в апреле прошлого года Минфин США ввел санкции против 15 компаний, связанных с российскими бизнесменами. Среди них была и группа ГАЗ Олега Дерипаски.

Санкции, в частности, могли привести к проблемам с поставками импортных комплектующих для двигателей, которыми комплектуют «Газели». В целом в концерне уже говорили о рисках сокращения производства весной, рассматривая ограничение модельного ряда только высоко локализованными моделями.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Сотрудникам ГАЗа санкционировали отпуск».