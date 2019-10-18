Минприроды предложило запретить выбрасывать батарейки с остальным мусором

Минприроды России разработало новые правила по обращению с использованными батарейками, проект приказа опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов. В частности, министерство предлагает запретить выбрасывать использованные батарейки и аккумуляторы вместе с другим мусором.

Отвечать за сбор, перевозку и утилизацию таких отходов должны будут операторы, у которых есть специальная лицензия. Какая ответственность будет наступать за нарушение этих требований, не сообщается. Сейчас для физических лиц штраф составляет 1–2 тыс. руб., юридических — до 250 тыс. руб. (также им грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток).

Заместитель гендиректора Российского экологического оператора (координирует работу всех региональных операторов) Вячеслав Духин объяснил РБК, что при смешивании батареек с бытовым мусором и ТКО весь объем такого мусора превращается в опасные отходы, что затрудняет его обработку и переработку. Он назвал инициативу Минприроды своевременной.

Напомним, что к 31 декабря 2019 года на раздельный сбор мусора должна полностью перейти Москва. Во дворах домов появятся специальные контейнеры для вторичного сырья — пластика, стекла, бумаги, картона и металлических банок. Согласно опросу «Ромира», 70% россиян положительно относятся к идее раздельного сбора мусора.

О том, как идет переход на новую систему вывоза отходов в Москве, — в материале “Ъ” «Мусор учат жить раздельно».