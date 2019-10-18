Роспотребнадзор объяснил процедуру отказа от пластиковых пакетов

В Роспотребнадзоре пояснили, что не готовят законопроект о запрете пластиковых пакетов, как сообщали СМИ, а предлагают поэтапно сократить производство и перейти на многократное их использование, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства. Предлагается стимулировать производство и использование многоразовой упаковки, а также полимерных материалов, способных саморазрушаться при определенных условиях.
Напомним, сегодня газета «Известия» со ссылкой на сам Роспотребнадзор сообщила, что в будущем ведомство планирует полностью запретить пластиковые пакеты. Инициативу уже якобы поддержали в Минприроды.
Чем грозит производителям пластиковых пакетов новая политика торговых сетей, читайте в публикации “Ъ” «Здоровый образ тары».
просмотров: 122970
просмотров: 116491
просмотров: 93979
просмотров: 90739
просмотров: 86711