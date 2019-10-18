Мосгорсуд оставил без изменений приговор бывшему главе Коми Гайзеру

Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру, приговоренному к 11 годам колонии строгого режима за мошенничество и взяточничество. Прокуратура просила суд отменить оправдание бывшего чиновника по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в нем).

«Суд постановил приговор Замоскворецкого суда Москвы в отношении Гайзера оставить без изменения, жалобу защиты и представление прокуратуры — без удовлетворения»,— вынес решение судья (цитата по ТАСС). Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в июне 2019 года Замоскворецкий суд Москвы назначил Вячеславу Гайзеру 11 лет колонии вместо 21 года, запрашиваемого прокуратурой. Бывшего главу региона суд не признал организатором преступного сообщества. По версии следствия, в 2005–2015 годах группа чиновников и предпринимателей во главе с господином Гайзером похитила 100% акций птицефабрики «Зеленецкая» на 3,3 млрд руб., около 70 млн руб. из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, а также получила взятки на сумму около 200 млн руб.

Подробнее об обстоятельствах дела и вынесенном приговоре — в материале “Ъ” «Срок и споловинить можно».