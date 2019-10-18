СКР завершил расследование дела о смерти актера Марьянова

Следственный комитет России (СКР) передал в суд уголовное дело директора реабилитационного центра «Феникс», которую обвиняют в смерти актера Дмитрия Марьянова в октябре 2017 года. Причиной смерти назван разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

Фамилия руководителя центра в сообщении СКР не приводится. Ее обвиняют по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека) и по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Директор не признала вину.

По данным следствия, господин Марьянов, находясь в учреждении, жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге. Бывшие клиенты и консультанты центра не менее 10 раз сообщили директору о тяжелом состоянии актера.

«Обвиняемая воспрепятствовала направлению актера для оказания медицинской помощи и доставлению его в больницу,— говорится в сообщении пресс-службы СКР.— Она запретила вызывать скорую помощь… Видя тяжелое состояние Марьянова, скорую помощь вызвал мужчина, получающий услуги в данном центре. После этого актер был доставлен в больницу, где была констатирована его смерть».

СКР сообщает, что директор указывала вводить внутримышечно галоперидол и феназепам, которые приобрели у неизвестных производителей. Как говорится в сообщении, эти препараты могли применяться только в медучреждении после назначения врача.