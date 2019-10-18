Экс-полицейского Алексея Дымовского отправили под арест на месяц

Суд в Новороссийске арестовал скандально известного бывшего майора полиции Алексея Дымовского до 15 ноября. Как сообщили источники “Ъ-Кубань”, ему инкриминируется незаконное приобретение, хранение и транспортировка взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, Алексей Дымовский записал и выложил в Сеть видео, на котором сообщил, что три года назад нашел в одном из оврагов близ Новороссийска тротил, патроны, марихуану и прочие вещественные доказательства, у которых якобы вышел срок давности и они были выброшены туда сотрудниками полиции. Экс-майор также говорит, что хотел использовать взрывчатку, чтобы «привести народ к власти», но сейчас передумал и решил сдать его в полицию. Но так как он якобы предполагал, что его задержат раньше, то записал это видеообращение накануне своего отъезда.

Как пишет “Ъ-Юг”, адвокат Дымовского Валерий Мельников не намерен обжаловать решение об избрании меры пресечения, но будет оспаривать в суде постановление о возбуждении уголовного дела.

Дмитрий Михеенко