Горбачев рассказал об обращениях к Путину и Макрону

Бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал в интервью газете «Известия», что обращался к президенту России Владимиру Путину и президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Он не стал говорить о содержании этих обращений.

«На мировых лидерах сейчас лежит огромная ответственность. Время, прямо скажу, тревожное,— считает господин Горбачев.— И это большой груз, в том числе человеческий, психологический. Знаю по своему опыту. Я не хотел бы навязываться в советчики. Только в каких-то особых случаях обращаюсь к лидерам, как правило, это краткое письмо. Некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, президенту Франции Макрону».

В интервью бывший президент СССР сказал, что иногда замечает, как его мысли находят отклик в словах и действиях лидеров стран. Господин Горбачев прокомментировал ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). По его мнению, предложенный Владимиром Путиным мораторий мог бы помочь не усугубить ситуацию.

«Возродился культ силы, угроз, оружия. Конечно, опыт прошлого нам подсказывает, что нельзя пренебрегать обороной, ее надо поддерживать на должном уровне. Но мир столкнулся с такими проблемами, для решения которых военная сила, язык угроз подходят хуже всего»,— сказал господин Горбачев.

Срок действия Договора РСМД истек 2 августа 2019 года. Москва и Вашингтон не стали перезаключать его. В сентябре президент России направил в несколько десятков государств послание с предложением ввести мораторий на развертывание РСМД.

Подробнее о моратории — в публикации “Ъ” «Ракеты средней и меньшей мирности».