Goldman Sachs меняет структуру бизнеса в России

Инвестиционная группа Goldman Sachs решила закрыть в России отдельную брокерскую компанию, ее функции будет осуществлять банк. За брокерскую деятельность группы отвечает ООО «Голдман Сакс», а за банковскую — ООО «Голдман Сакс Банк». О реорганизации РБК сообщил председатель совета директоров Goldman Sachs Дмитрий Седов.

В компании изменения объясняют тем, что сейчас им приходится готовить отчеты сразу по двух фирмам. «Лицензии этих двух юрлиц во многом дублируют друг друга, так как наш банк может также предоставлять брокерские услуги и осуществлять дилерскую деятельность,— сказал изданию господин Седов.— При этом для каждой из этих двух компаний необходимо готовить отдельную отчетность для Центрального банка, налоговой инспекции и других госорганов».

Инвестгруппа существует в России с конца 1990-х годов, изначально в стране открыли брокер-дилер и через несколько лет — банк. По словам председателя совета директоров Goldman Sachs, решение о консолидации бизнеса было принято давно. Девять месяцев в компании занимались тем, чтобы этот процесс не принес дополнительных операционных рисков. В компании не намерены раскрывать оценку финансовой эффективности изменения структуры бизнеса.

Напомним, прибыль крупнейшего инвестбанка мира Goldman Sachs по итогам третьего квартала 2019 года упала на 26%, до $1,88 млрд. Слабые результаты могут быть связаны с замедлением мировой экономики. Кроме этого банку пришлось списать стоимость своих инвестиций в компаниях Uber, Avantor и Tradeweb.