Число погибших из-за вейпинга в США превысило 30 человек

До 33 увеличилось число людей, умерших в США из-за легочной болезни, связанной, как считают эксперты, с курением электронных сигарет или вейпов. Число пострадавших достигло 1479 человек, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC). Случаи заболевания были выявлены во всех штатах США, кроме Аляски. По данным экспертов, из 1358 заболевших 70% — мужчины, 79% — моложе 35 лет.

Точные причины болезни неизвестны. В числе симптомов — кашель, головная боль, тошнота, лихорадка и потеря веса. Специалисты установили, что большинство пациентов не курили обычную жидкость, а добавляли тетрагидроканнабинол, содержащийся в конопле. Минздрав РФ допустил, что в России могут запретить вейпы, если подтвердится, что их курение может привести к смерти.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «К вейпам примешивают заболевания».