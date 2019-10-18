Почем перековывают мечи

В ближайшие годы вклад оборонных расходов в ВВП стабилизируется на уровне 2,6% ВВП, обороты экспорта останутся на уровне $15,5 млрд в год, как и реальные объемы гособоронзаказа (ГОЗ), предполагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). Рост в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) может быть обеспечен за счет гражданской продукции, который может быть ускорен при реструктуризации около 35% совокупного долга ОПК, примерно 700 млрд руб., ее обсуждает сейчас правительство.

Аналитики ПСБ, который с 2018 года специализируется решением правительства на обслуживании компаний ОПК, представили первое публичное системное исследование отрасли в «гражданском» формате, сходном по методологии со стандартными исследованиями инвестбанков. Глава аналитического подразделения ПСБ Николай Кащеев подтвердил, что в анализе использовался имеющийся опыт работы банка с клиентами ПСБ и их цепочками поставок. Одной из целей работы ПСБ был анализ перспектив роста ОПК РФ до 2027 года и его долговой нагрузки. Напомним, с лета 2019 года отраслевые чиновники активно говорят о необходимости реструктуризации задолженности части долгов отрасли (напомним, сходные, хотя и не аналогичные меры, правительство РФ применяло в 2011 и 2016 годах), ПСБ представлены оценки самой проблемы и сценарии динамики в секторе (аналитики учитывали данные реестра предприятий ОПК, сейчас в нем 1,3 тыс. юрлиц) до 2027 года.

По оценке ПСБ, ОПК с объемом реализации в 2018 году в 4,8 трлн руб. обеспечивает производство около 3% ВВП и занятость 1,9% работающих.

Отрасль сильно концентрирована: на шесть ведущих холдингов приходится 83% рынка (42% — «Ростех», 14% — «Алмаз-Антей», 9% — ОСК, 8% — «Роскосмос», по 5% — концерн ТРВ и оборонная часть «Росатома»). 48% выручки ОПК приходится на ГОЗ, 31% — на экспорт, 21% — на гражданскую продукцию. 9% выручки отрасли производят операционно убыточные компании, 17% — структуры с долговой нагрузкой свыше 5,2 EBIT, 51% — с долгом до 2,3 EBIT (в долге не учитываются внутригрупповые займы).

Предположения ПСБ о динамике в отрасли в будущем заключаются в стабилизации двух основных составляющих выручки и, видимо, прибыли.

Цикл снижения доли расходов на федеральном бюджете, по их предположению, завершен в 2023 году, когда они достигнут 15,5% и стабилизируются на этом уровне до 2027 года. За несколько лет доля ОПК в ВВП снизится на 0,1 процентного пункта и с 2022 года стабилизируется на уровне 2,6% ВВП. ГОЗ после двух лет снижения с 2017 года может вырасти номинально, но реального роста не ожидается: ПСБ ожидает, что в 2022 году он вырастет до 1,8 трлн руб. в год, впрочем, в реальном выражении это стагнация, к тому же существует реальный риск сокращения госзаказа в пользу других военных статей расходов и насыщения вооруженных сил РФ современными вооружениями. Экспорт, как предполагается, сохранится на уровне 2019 года ($15,5 млрд) на долгосрочный период из-за санкционных рисков и роста собственного производства вооружений КНР и Индии, крупнейших клиентов ОПК РФ.

В этой ситуации единственный ресурс роста ОПК — уход от национальной модели организации отрасли и наращивание гражданского производства, несмотря на то что в мире с 2000 года тренд был, скорее, противоположным.

Сейчас наиболее высокие доли гражданской составляющей в производстве распределены парадоксально: ее около 30% и более в производстве боеприпасов, ракетно-космической отрасли и производстве обычных вооружений и около 10% в радиоэлектронной части ОПК. Впрочем, по оборотам гражданской продукции лидеры — авиатехника (42% сектора), суда (10%) и оборудование для железных дорог (9%). Участие в нацпроектах может, по оценкам ПСБ, дать ОПК дополнительную выручку до 0,75 трлн руб., участие в госзакупках (в большинстве случаев без конкуренции) — до 2,1 трлн руб., что может обеспечить более половины инвестиций, необходимых для роста доли гражданской продукции ОПК до 30% до 2025 года и до 50% к 2030 году. В следующие 12 лет ПСБ оценивает эти инвестиции в 1,9 трлн руб., в активной фазе в 2021–2025 годах — в 1,1 трлн руб.

ПСБ также оценил масштабы и последствия реструктуризации долгов ОПК, обсуждаемых в Белом доме (накануне, в частности, она обсуждалась на совещании в правительстве, итоги не раскрывались).

Речь идет о реструктуризации около 700 млрд руб. долга ОПК (он предельно оценивается ПСБ в 2 трлн руб.), распределенной между высокозакредитованными и прочими компаниями отрасли.

В 2018 году средний долг ОПК к EBIT вырос до показателя 4,6; финансовый — до 3,7. Реструктуризация, которая может затронуть 60–70 компаний ОПК, снизит эти соотношения в отрасли до 3,5 и 3,4 (уровень 2016 года) и высвободит около 50 млрд руб. в год средств отрасли для инвестиций (отметим, сократив процентные доходы банков на 82 млрд руб. в год), в этом случае можно будет говорить о возможном достижении целей по росту с 2022 года производства гражданской продукции на 13,4% в год (до 2022 года — 8,9%) и ускорении роста выручки ОПК с 5% до 6,8% в год. Технологию реструктуризации ПСБ не обсуждает. Аналитики не обсуждают результаты реализованной Минфином операции по «погашению кредитной схемы финансирования ГОЗ» в 2016 году, исходя из статистики ПСБ, она внесла значимый вклад в снижение закредитованности оборонных компаний и, видимо, значимо поддержала по крайней мере номинальный рост выпуска в ОПК.

Дмитрий Бутрин