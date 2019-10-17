СМИ: курды не пропустили сирийских и российских военных в Ракку

Бойцы сирийских курдов не пропустили в Ракку конвой сирийских и российских военных, сообщают СМИ со ссылкой на агентство ANNA News. Колонну остановили на въезде в Табку, военные семь часов вели переговоры, однако не добились результата и уехали. На 20:30 мск публикация удалена с сайта агентства, однако упоминание о ней осталось в Twitter.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Цель наступления — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны»), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана. Власти Сирии назвали действия Анкары вторжением на их территорию и согласились помочь курдским силам отразить наступление, а президент Башар Асад заявил, что Сирия ответит на агрессию Турции на любой части своей территории «всеми законными способами».

Подробнее о перебросе военные сил Дамаска на север Сирии — в публикации “Ъ”.