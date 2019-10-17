Трамп внес в Сенат кандидатуру Джона Салливана на пост посла в России

Президент США Дональд Трамп направил в Сенат Конгресса США кандидатуру Джона Салливана для назначения его послом в России, сообщает пресс-служба Белого дома. Эту кандидатуру ранее поддержал госсекретарь США Майк Помпео.
Напомним, в начале августа 2019 года посол США Джон Хантсман подал в отставку. Он был руководителем американской дипмиссии с октября 2017 года. Господин Трамп в августе говорил, что господин Салливан был бы хорошим кандидатом на эту должность.
Об уходе Джона Хантсмана — в материале “Ъ” «Посол в России меньше, чем посол».
Что известно о после Америки в России Джоне Салливане — в материале “Ъ FM”.
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