Смежные с Ленобластью маршруты обещают сохранить

Смежные с Ленинградской областью межрегиональные маршруты сохранены в документе планирования регулярных перевозок и продолжат перевозить пассажиров после 16 июля 2020 года. Об этом заявили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок».

«В реестре смежных межрегиональных маршрутов Санкт-Петербурга сохраняются все 85 «социальных» маршрутов, 34 «коммерческих» маршрута также будут максимально сохранены»,— отметили в управлении. 13 социальных маршрутов дублируют маршруты коммерческих перевозчиков. 8 маршрутов закроют, но транспортное сообщение будет обеспечено за счет других видов транспорта и автобусными маршрутами Ленинградской области.

Ранее в пресс-службе правительства 47 региона сообщили, что намерены оспаривать отмену смежных с Петербургом пассажирских маршрутов после планируемой в 2020 году в городе реформы общественного транспорта. Речь идет о 29 коммерческих автобусных маршрутах до Всеволожска, Бугров, Новоселья, Форносово и некоторых других.

Смольный на днях опубликовал проект маршрутной сети Петербурга после реформы. Он предполагает сокращение числа коммерческих маршрутов в городе и пригородах.