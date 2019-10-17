Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Двое фигурантов дела «Нового величия», Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли вены в Люблинском районном суде Москвы, сообщает «Дождь» со ссылкой на Анастасию Павликову, сестру фигурантки дела Анны Павликовой. Факт инцидента подтвердила пресс-служба Люблинского суда. Господин Костыленков также порезал шею, о состоянии обвиняемых не сообщается.

«По вопросам, каким образом лезвие было пронесено в стеклянный бокс, следует обращаться к руководству конвойного полка, который несет ответственность за конвоирование лиц, находящихся под стражей, в зал судебного заседания. Сотрудники конвоя оказали им первую медицинскую помощь, в настоящее время прибыла скорая помощь... Судебное заседание прервано»,— заявил представитель суда.

Адвокат Светлана Сидоркина сообщила «Медиазоне», что у подсудимых «просто сдали нервы», поскольку некоторых фигурантов дела освободили, а некоторых — нет.

Ранее адвокат Максим Пашков в своем Telegram-канале сообщил, что вены в клетке зала суда выскрыл лезвием только Руслан Костыленков. «Мы будем свободными»,— сказал перед этим господин Костыленков (цитата по «Дождю»). Позже появились сведения о четверых фигурантах, вскрывших вены, однако позже эту информацию опровергла госпожа Павликова.

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Напомним, согласно материалам дела, движение «Новое величие» было создано в декабре 2017 года. СОБР задержал участников движения 15 марта 2018 года по обвинению в создании экстремистской организации с целью свержения конституционного строя (ст. 282 УК РФ). В рамках дела были задержаны Мария Дубовик, Анна Павликова, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Сергей Гаврилов, Петр Карамзин, Максим Рощин, Дмитрий Полетаев, Павел Ребровский и Рустам Рустамов. По версии следствия, они хотели захватить власть в России после государственного переворота.

Лидером «Нового величия» называли Павла Ребровского, он и Рустам Рустамов заключили сделку со следствием. Рустамов получил два года условно. Ребровский был приговорен к 2,5 годам заключения, но позже отказался от своих показаний. Прокуратура попросила отменить его приговор.

Подробности — в публикации “Ъ” «Еще один фигурант дела "Нового величия " отпущен домой».