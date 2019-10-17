Президентом Туниса избран Кейс Саид

Глава Высшей независимой комиссии по выборам Туниса Набиль Баффун объявил, что по итогам второго тура голосования президентом страны стал Кейс Саид. Он набрал 72,71% голосов, то есть 2,8 млн голосов избирателей. Его оппонент лидер партии «Сердце Туниса» бизнесмен Набиль Каруи набрал 27,29%, передает Tunis Afrique Presse.

«Суд не получал никаких апелляций до среды, 16 октября, крайнего срока подачи апелляций против предварительных результатов президентских выборов»,— заявил представитель административного суда.

Досрочные президентские выборы были назначены в связи со смертью в июле 92-летнего Беджи Каида ас-Себси, руководившего страной последние пять лет. В первом туре приняли участие 26 кандидатов.

Напомним, основная борьба ожидалась между представителем умеренно исламистской партии «Ан-Нахда» Абдель Фаттахом Муру и действующим главой правительства Юсефом Шахедом, однако они не прошли во второй тур.

В стране также прошли выборы в парламент. Высшая независимая комиссия по выборам объявила, что партия умеренных исламистов «Ан-Нахда» получила 52 депутатских мандата из 217. Второе место заняла партия аль-Каруи под названием «Кальб Тунис» — у нее 38 мест, третье место досталось «Демократическому движению» — 22 мандата. Еще 21 место получила партия «Карама».

Подробнее о политической борьбе в Тунисе читайте в материале “Ъ” «Президент Туниса окажется в чрезвычайном положении».