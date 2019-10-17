Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной числятся в федеральном розыске по делу о вымогательстве

Арестованные сегодня в Екатеринбурге подозреваемые в убийстве Ксении Каторгиной числятся в федеральном розыске по уголовному делу о вымогательстве (ст.163 УК РФ). «Дело находится в производстве следователей отдела МВД в Копейске. Вопрос об объединении дел еще не поднимался. Это будут решать следователи, либо прокуратура»,— пояснили «Ъ-Урал» в ГУ МВД по Челябинской области.

Ленинский райсуд сегодня отправил всех троих под арест до 11 декабря. На скамье подсудимых оказались жители Копейска (Челябинская область) автослесарь Марат Ахметвалиев, работавший водителем такси, слесарь-моторист Михаил Федорович и молодая безработная мать Екатерина Меньшикова.

По версии следствия, вечером 10 октября трое задержанных выманили Ксению из дома под предлогом покупки ее автомобиля Audi Q5. Когда девушка приехала на встречу, они ее убили. Полиция и волонтеры искали девушку пять дней. Тело нашли 15 октября на Уралмаше, где она и встречалась с потенциальными покупателями своего авто.

Как арестовывали подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной, читайте в материале «Раскаялись, но убийство не признали»

Игорь Лесовских