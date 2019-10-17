Подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной арестовали до 11 декабря

Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области об аресте почти на два месяца (до 11 декабря 2019 года) фигурантов уголовного дела об убийстве Ксении Каторгиной. На скамье подсудимых оказались жители Копейска (Челябинская область) автослесарь Марат Ахметвалиев, работавший водителем такси, слесарь-моторист Михаил Федорович и молодая безработная мать Екатерина Меньшикова. Все фигуранты имеют на иждивении несовершеннолетних детей и официально нигде не работают. По сведениям «Ъ-Урал», со следствием пока не сотрудничает Елена Меньшикова, которая воспользовалась правом 51 ст. Конституции РФ и не стала свидетельствовать против себя.

Свою вину предположительно признал пока Михаил Федорович в ходе процесса он заявил, что раскаивается и просил прощения за совершенное убийство. Интересно, что еще в несовершеннолетнем возрасте он был судим за разбой и осужден в 2010 году на шесть лет лишения свободы.

Адвокаты подсудимых, назначенные судом, не стали обсуждать решение суда.

По версии следствия, вечером 10 октября трое задержанных выманили Ксению из дома под предлогом покупки ее автомобиля Audi Q5. Когда девушка приехала на встречу, они ее убили. Полиция и волонтеры искали девушку пять дней. Тело нашли 15 октября на Уралмаше, где она и встречалась с потенциальными покупателями своего авто. В этот же день были задержаны все подозреваемые.

Игорь Лесовских