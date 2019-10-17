Черешня получила «широкополосный» доступ

Компания «ТрансТелеКом» в рамках нацпроекта подключила к скоростному интернету первую кубанскую школу



Качественный широкополосный интернет стал доступен учащимся школы № 67 в с. Черешня в Сочи благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» и его подпрограммы «Информационная инфраструктура». Учреждение на 560 учеников располагается в горной местности и, по словам директора Ларисы Гавриловой, услуги связи здесь всегда были ограничены, интернет предоставлялся по технологии ADSL.

Черешневская школа стала первой в кубанском списке национальной программы. Аукцион на подключение к высокоскоростному интернету социально-значимых объектов края выиграло АО «Компания ТрансТелеКом». Всего в рамках майских указов президента на Кубани в ближайшие два с половиной года «ТрансТелеКому» предстоит подключить к скоростному интернету 1935 социальных объектов, среди которых школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления, подразделения Росгвардии, избирательные комиссии, пункты полиции, пожарные части и т. д. На реализацию госпрограммы в крае в общей сложности будет выделено более 1,5 млрд руб.

На церемонии запуска скоростного интернета в Черешневской школе присутствовали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, губернатор края Вениамин Кондратьев и генеральный директор АО «Компания ТрансТелеКом» Роман Кравцов.

Глава края отметил, что реализуемый нацпроект позволяет сделать высокоскоростной интернет доступным жителям самых отдаленных населенных пунктов. «Наш край преимущественно сельский. Почти половина кубанцев живет в хуторах и станицах, и качественная связь необходима, как одно из условий комфортной жизни, – сказал Вениамин Кондратьев. – Принципиально важно, чтобы интернет был во всех школах. Это поможет детям быть в ритме жизни, осваивать современные технологии».

Во время проведения мероприятия была замерена скорость интернет-соединения, которая при получении данных достигла более 250 Мбит/с. По словам Романа Кравцова, тест показал, что скорость трафика превышает те параметры, которые предусмотрены контрактом, в несколько раз. «Скоростной интернет обеспечит все потребности учащихся в современных цифровых сервисах, в том числе в доступе к современным образовательным программам. Появляются новые возможности для дистанционного обучения, участия в онлайн-конкурсах и Олимпиадах. Предусмотрена антивирусная защита и системы противодействия сетевым атакам», - отметил он.

Помимо школы доступ к широкополосному интернету также получил местный фельдшерско-акушерский пункт.

«Здесь, в селе Черешня, мы провели отдельную оптоволоконную линию и создали узел связи. Он дает большие возможности по предоставлению услуг населению и субъектам малого и среднего предпринимательства, а также развитию цифровых сервисов по программе виртуального фиксированного оператора. Благодаря данной программе любой местный предприниматель может стать партнером «ТрансТелеКома» и предоставлять услуги оператора связи», - рассказал Роман Кравцов. По его словам победа в аукционе, организованном минкомсвязи РФ, была обусловлена развитой инфраструктурой «ТрансТелеКома» в Краснодарском крае. «У нашей компании на Кубани есть макрорегиональный филиал, который работает на весь Северо-Кавказский регион, имеются высококлассные специалисты, способные решить сложные задачи», - отметил он.

Кубань не единственный регион, где «ТрансТелеКом» осуществляет подключение объектов социальной сферы к скоростному интернету. Соответствующие конкурсы также были выиграны оператором в Забайкальском крае, Ростовской и Курской областях. Всего в рамках нацпроекта «ТрансТелеКому» предстоит подключить 6,7 тыс. объектов, общая стоимость контрактов — 4,9 млрд руб.

Главная задача проекта «Информационная инфраструктура» - обеспечение населения и социально значимых организаций страны качественным доступом в интернет. По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константина Носкова, в ближайшие два с половиной года в России высокоскоростным интернетом будут обеспечены более 100 тыс. социальных объектов. «Это значит, что скоростной интернет придет в десятки населенных пунктов, туда, где его сегодня нет. До конца этого года будут подключены 26% объектов», - заявил министр. Он также отметил, что для учебных заведений бесплатно не только подключение услуги, но и интернет-трафик.

«Компания ТрансТелеКом» — один из ведущих российских операторов связи. Собственником общества выступает ОАО «РЖД» (владеет 99,99% акций). Компания является одним из основных поставщиков магистральных услуг связи для операторов и крупнейших корпораций России, а также входит в число лидеров среди провайдеров услуг широкополосного доступа в интернет, телевидения и телефонии для конечных пользователей в регионах. Оператор предлагает свои услуги населению в 240 городах России. «ТрансТелеКом» эксплуатирует и обслуживает одну из крупнейших в стране волоконно-оптическую линию связи протяженностью более 78 тыс. км и пропускной способностью более 4,2 Тбит/с. Трансконтинентальная магистраль «ТрансТелеКом» Eurasia Highway имеет соединения с сетями связи практически всех соседних стран, включая Китай, Японию, Монголию, Финляндию, страны Балтии и СНГ и является оптимальным маршрутом между Европой и Азией.