Суд на Украине снял арест с «дочки» Сбербанка

Хозяйственный суд Киева отменил арест украинской «дочки» Сбербанка («Сбербанк Украина»), а также ее счетов в ценных бумагах, сообщило украинское деловое издание Finbalance. На организацию был наложен арест в рамках дела о компенсации за экспроприацию Россией имущества в Крыму.

Своим решение суд подтвердил, что «Сбербанк Украина» принадлежит именно «Сбербанку», а не России, с которой требовалась компенсация.

В сентябре 2018 года киевский апелляционный суд арестовал акции дочерних предприятий ВТБ, Проминвестбанка, Сбербанка на Украине. Суд также запретил банкам осуществлять ликвидацию или реорганизацию юрлиц, чьи акции оказались под арестом.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Госбанки отдадут долг родины».