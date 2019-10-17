Россияне не пострадали во время беспорядков в Барселоне

Граждане России не пострадали во время беспорядков, которыми закончилась акции протеста в Барселоне, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

«По нашим данным, среди пострадавших в ходе митингов российских граждан нет»,— сказала госпожа Захарова (цитата по ТАСС). По ее словам, акции протеста не отразились на потоке российских туристов в Испанию.

Говоря о влиянии протестов на туристическую отрасль Ассоциация туроператоров России (АТОР) уточнила, что они практически не сказались на пребывании российских туристов в Барселоне. При этом некоторые туроператоры корректируют маршруты или частично отменяют экскурсии по городу.

«Некоторые дороги перекрываются в зависимости от места проведения народных собраний. Трансферы выполняются согласно расписанию с учетом дополнительного запаса времени, операционный отдел отслеживает актуальное состояние трафика и корректирует транспорт при необходимости»,— процитировала АТОР компанию ANEX Tour.

Ассоциация добавила, что большинство полетных программ в Барселону закончились, окончание последней запланировано на 20 октября.

Ранее в ночь на 17 октября в Барселоне произошли беспорядки после акции протеста. Участники акции подожгли мусорные баки, машины и сломали дорожные знаки. В результате пострадали 96 человек. На 18 октября запланированы новые акции протеста. В Барселону уже направляются пять колон —- из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны.

Протесты начались 14 октября после того, как 12 лидеров каталонских сепаратистов, выступивших за автономность, были приговорены к заключениям на сроки от девяти до 13 лет.

О ситуации в Каталонии читайте в материале “Ъ” «Правительство не рассматривает вопрос о помиловании».