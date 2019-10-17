СМИ: миланский «Интер» заинтересовался Дзюбой

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба попал в сферу интересов миланского «Интера», сообщают итальянские СМИ. «Интер» нуждается в форварде, утверждает итальянская газета Il Giornale — главного тренера команды Антонио Конте не устраивает, что в его распоряжении после травмы Алексиса Санчеса осталось всего четверо нападающих: Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес, Маттео Политано и молодой Себастьяно Эспозито.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает в июне 2020 года. Кроме кандидатуры российского форварда, миланский клуб рассматривает возможность подписания французского форварда «Челси» Оливье Жиру и хорвата Марио Манджукича, выступающего за «Ювентус». По данным La Gazzetta dello Sport, в круг интересов «Интера» входит швед Златан Ибрагимович, чей контракт с американским «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает в декабре 2019 года, а также сенегалец Кейта Бальде, выступающий за «Монако».

В текущем сезоне Дзюба забил пять голов за «Зенит» в 12 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и еще один — в матче группового этапа Лиги чемпионов. Четырежды Дзюба поражал ворота соперников сборной России в квалификационных матчах чемпионата Европы 2020 года (всего в отборочном турнире — девять мячей).