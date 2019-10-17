Птицефабрика «Синявинская» намерена банкротить «ТД Интерторг»

АО «Птицефабрика Синявинская» сообщило о намерении обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти с заявлением о несостоятельности (банкротстве) ООО «ТД Интерторг». Соответствующая информация опубликована на сайте «Федресурс».

Как следует из документа, поводом для банкротного иска может стать неисполнение «Интерторгом» договора поставки от 2016 года. Сумма исковых требований в сообщении не уточняется, однако согласно действующему законодательству, суд принимает заявление о банкротстве в случае сумма требований к юрлицу составляет не менее 300 тыс. рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что к ТД «Интерторг» (сети «Семья», «Идея» и Spar) было подано более 100 исков от различных поставщиков на общую сумму, превышающую 900 млн руб. Позднее стало известно, что одному из них — ООО «Савушкин продукт – Москва» — компания начала выплачивать долги.