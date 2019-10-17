В Тюмени задержали подозреваемого в ограблении отделения банка «Открытие»

Сотрудники УМВД России по Тюменской области задержали подозреваемого в ограблении отделения банка «Открытие» в Тюмени. «В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими совместно с сотрудниками Росгвардии по подозрению в совершении разбойного нападения (ч.4 ст.162 УК РФ) задержан уроженец одной из республик Закавказья. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По имеющейся информации, фигурант потратил похищенные деньги на погашение своих долгов и личные нужды. Предварительное расследование продолжается»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, 17 сентября в 10:50 полицейские получили сообщение об ограблении отделения банка «Открытие» на улице Щербакова. Неизвестный в маске, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил 1,2 млн руб. В пресс-службе банка тогда уточнили, что никто из клиентов или сотрудников, а похищенные средства принадлежали банку и были застрахованы.