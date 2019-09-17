В Тюмени ограбили отделение банка «Открытие»

В Тюмени 17 сентября ограбили отделение банка «Открытие» на улице Щербакова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, в 10:50 полицейские получили сообщение об ограблении. Неизвестный мужчина в маске, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил деньги банка.

Пресс-секретарь банка «Открытие» по Уральскому федерального округу Сергей Антонов рассказал, что похищено около 1,2 млн руб. «В ходе происшествия никто из клиентов или сотрудников банка не пострадал. Похищенные деньги — это деньги банка, они застрахованы. Офис планирует возобновить работу после 15:00»,— рассказал он.