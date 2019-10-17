СМИ: Для реализации транспортной реформы Смольному не хватает 4,5 млрд рублей

Для того чтобы оборудовать в Петербурге 590 новых остановок общественного транспорта, необходимых в рамках реализации транспортной реформы 2020 года, городским властям необходимо изыскать 4,5 млрд рублей. В настоящий момент комитет по развитию транспортной инфраструктуры заказал проектирование 82 остановок. В ближайшее время будут подписаны госконтракты на создание проектов еще 63 павильонов, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания со ссылкой на КРТИ, в 2019 году на обустройство остановочных пунктов в Петербурге предусмотрено 150 млн руб., а в 2020-2021 годах планируется выделять на эти цели по 50 млн руб. ежегодно. При этом стоимость одного павильона иногда может превышать сумму в 10 млн руб. в зависимости от необходимости переустройства инженерных сетей и осуществления иных работ.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Смольный опубликовал проект маршрутной сети Петербурга после реформы. Предполагается, что на замену 271 «коммерческому» маршруту в городе откроется 97 новых «социальных» автобусных маршрутов. Всего на конкурс выставят 278 существующих муниципальных и смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок.

При этом власти Ленобласти не исключили вероятности судебных споров со Смольным из-за отмены смежных с Петербургом пассажирских маршрутов.