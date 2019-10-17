Обвиняемому в получении взятки подполковнику воронежского УЭБиПК продлили домашний арест

Ленинский райсуд Воронежа продлил домашний арест экс-заместителю руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Воронежской области Виталию Чермашенцеву, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщили в суде. О продлении содержания под домашним арестом ходатайствовали следователь и гособвинитель, обвиняемый и его защитник не возражали против удовлетворения ходатайства. В итоге меру пресечения продлили до 17 декабря.

Напомним, Виталий Чермашенцев был задержан вечером 20 июня 2019 года и на следующее утро допрошен в качестве обвиняемого. 22-го Ленинский райсуд по ходатайству СКР отправил его в СИЗО на два месяца, впоследствии мера пресечения была смягчена. По версии следствия, с марта 2015 года по май 2019-го подполковник через посредника Александра Кучеренко получал от борисоглебского предпринимателя Геннадия Ширяева взятки в размере до 200 тыс. руб. ежемесячно. Деньги шли на «общее покровительство», совокупный размер взятки в итоге составил 9,2 млн руб.

Изначально бывшему полицейскому вменяли особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), затем управление СКР по Воронежской области переквалифицировало обвинение на получение взятки в особо крупном размере.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Борцу с коррупцией насчитали взятку».

Мария Старикова