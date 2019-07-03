Замглавы воронежского УЭБиПК переквалифицировали обвинение на взяточничество

Управление СКР по Воронежской области переквалифицировало обвинение заместителю руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по региону Виталию Чермашенцеву с особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) на получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Обжаловать арест в областном суде защите силовика не удалось — он останется в СИЗО. Напомним, Виталий Чермашенцев был задержан сотрудниками региональных управлений СКР и ФСБ в конце июня. По версии следствия, с марта 2015 года по май 2019-го он получил 9,2 млн руб. за покровительство. Отметим, что в мае был также задержан подчиненный Виталия Чермашенцева, начальник отдела УЭБиПК Евгений Младов. Его подозревают в подозревают в попытке получить 10 млн руб. взятки.

Подробнее об уголовном деле Евгения Младова читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Взятки с "Грядки"».

Александр Прытков, Андрей Прах