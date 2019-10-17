Володин обвинил США в провокации протестов и дестабилизации ситуации в России

США пытались дестабилизировать ситуацию в России, провоцируя несанкционированные акции протеста в Москве, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо. По его мнению, имели место попытки США вмешаться во внутренние дела России и дестабилизировать ситуацию в ней.

Спикер Госдумы также обратился к господину Кабельо, заявив, что Москва очень хорошо понимает, «что такое жить в ситуации, когда идут постоянные попытки вмешательства извне». «Когда на сайте посольства указываются маршруты несанкционированных акций, когда государственные СМИ Германии призывают на эти акции граждан нашей страны, это все методы, хорошо вам знакомые. Поэтому мы друг друга в этих вопросах очень хорошо понимаем»,— сказал господин Володин (цитата по сайту Госдумы). По его мнению, все эти явления ставят своей целью «разрушить государственность».

Напомним, минувшим летом в Москве из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму состоялось несколько акций протеста, в организации которых власти усмотрели иностранное вмешательство. В частности, недовольство у депутатов Госдумы вызвал размещенный в Twitter немецкой медиакорпорации Deutsche Welle пост под заголовком «Москва, выходи!» Министерство иностранных дел России заявило, что посольство США в Москве «было активно вовлечено во внутренние дела» РФ, «попунктно» опубликовав перед митингом 3 августа маршрут шествия (при этом в самом твите американской дипломатической миссии содержался призыв «избегать маршрута протестной акции», написанный на английском языке).

О работе комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ — в публикации “Ъ” «Госдума гонит немецкую волну».

Об аналогичной комиссии Совета федерации — в материале “Ъ” «Граждане России не чувствуют руку Запада».