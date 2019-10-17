Ленинский райсуд Екатеринбурга решит вопрос об аресте задержанных по убийству Ксении Каторгиной

Следователи передали в Ленинский райсуд Екатеринбурге документы для рассмотрения меры пресечения троим подозреваемым в убийстве Ксении Каторгиной. Сегодня суд решит вопрос об их аресте.

По версии следствия, вечером 10 октября они выманили девушку из дома под предлогом покупки ее автомобиля Audi Q5. Когда девушка приехала на встречу, они ее убили. Полиция и волонтеры искали девушку пять дней. Тело нашли 15 октября на Уралмаше, где она и встречалась с потенциальными покупателями своего авто. В этот же день были задержаны трое жителей Челябинской области: Михаил Федорович, его супруга и Марат Ахметвалиев.