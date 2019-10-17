Ущерб транспортной инфраструктуре Амурской области от паводка составил 1,7 млрд руб.

Общий ущерб транспортной инфраструктуре Амурской области в результате наводнения составил 1,7 млрд руб., сообщил губернатор региона Василий Орлов на совещании с президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции. От паводка пострадало 366 км дорог, 44 моста и более сотни водопропускных сооружений.

«Что касается сельского хозяйства, то у нас пострадало 255 тыс. га. Два последних дня… оценка ущерба совместно с Россельхозцентром — 3,358 млрд руб.»,— сказал господин Орлов.

Летом неделя сильных затяжных дождей для Амурской области обернулась наводнением в нескольких районах. 25 июля в Приамурье ввели режим ЧС. В результате наводнения подтопленными оказалось 135 населенных пунктов, пострадало более 16,7 тыс. человек.

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