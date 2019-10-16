Cуд в Казани изучит видеозаписи с возможными нарушениями на выборах в Госсовет Татарстана

Советский райсуд Казани истребовал из ЦИК Татарстана записи, сделанные веб-камерами в помещении территориальной избирательной комиссии (ТИК) района в день выборов в Госсовет республики. Таким образом суд удовлетворил ходатайство кандидата КПРФ по Пионерскому округу Родиона Ефремова, который оспаривает результаты голосования на УИК № 357. Об этом «Ъ-Казань» сообщил сам господин Ефремов.

Напомним, господин Ефремов утверждает, что победил на 357-м участке. Его представители получили копии протоколов, где было указано, что кандидат КПРФ получил 273 голоса, а единоросс Илья Вольфсон — лишь 204. Однако, согласно данным государственной авторизованной системы «Выборы», единоросс Илья Вольфсон победил, получив 503 голоса.

На первом судебном заседании член ТИКа Советского района Алсу Валитова заявила, что представители господина Родионова получили копии «тренировочного протокола», который не является итоговым. Эту версию событий в суде подтвердило руководство УИК, однако некоторые другие члены комиссии настаивают на правоте кандидата КПРФ.

Как сообщил «Ъ-Казань» господин Родионов, суд пока не принял решение по его иску. Заседание продолжится 13 ноября.

Ранее кандидат КПРФ уже пытался получить видеозаписи из помещения ТИКа самостоятельно, но ЦИК Татарстана отказал ему в этом. Веб-камеры на выборах в Госсовет республики были установлены только в территориальных комиссиях. От видеонаблюдения на избирательных участках власти республики отказались.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”