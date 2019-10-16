Центр присмотрит за регионами

Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле качества исполнения полномочий региональными органами власти. Документ коснулся 26 сфер, в частности образования, здравоохранения, социального обеспечения, борьбы с чрезвычайными ситуациями.

Правительство в конце мая внесло поправки в отдельные законы по вопросам контроля за эффективностью и качеством осуществления переданных органам государственной власти субъектов РФ полномочий. В среду документ был принят в первом чтении. «Это комплексная реформа, в 26 сферах уточнили нормы об эффективности контроля. Изменения касаются социальной сферы, и образования, и здравоохранения, и многого другого»,— рассказал “Ъ” председатель профильного комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что ключевой вопрос взаимоотношений федеральных и региональных органов власти заключается в том, воспринимаются ли сбои при исполнении делегированных полномочий как «косяк» или как повод для анализа.

«От этого зависят и действия контролирующих органов. Во втором случае это может быть даже полезно для региональной власти, потому что тогда она может ставить вопросы по недостаточному финансовому обеспечению делегированных им полномочий»,— отмечает политолог в беседе с “Ъ”.

Одной из сфер, где проблема разделения полномочий встала наиболее остро, оказалась борьба с лесными пожарами. Федеральное законодательство отдало этот вопрос субъектам. Региональные комиссии по ЧС нередко принимают решение не тушить лес, если огонь не угрожает населению, а прогнозируемый ущерб оказывается меньше планируемых затрат на борьбу с пожарами. Этим летом ситуация заметно осложнилась. Еще 16 мая вопрос о лесных пожарах в Иркутской области поднимался перед Владимиром Путиным на медиафоруме «Правда и справедливость». Представительница СМИ Иркутской области заявила, что в регионе полыхают пожары в результате поджогов с целью скрыть незаконную вырубку леса.

Президент ответил, что по этой проблеме изучаются и формулируются дополнения в соответствующее законодательство. Проблема пожаров в Сибири возникает не первый год. По информации федерального лесного хозяйства, к концу июля их площадь превысила 1,13 млн га в Якутии и 1,56 млн га в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Забайкалье. Следственный комитет РФ завел дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту пожаров в Красноярском крае. Также в Генпрокуратуре РФ заявляли, что в Иркутской области выявлены факты поджога леса. Жители Новосибирска выходили на митинг с требованием пересмотреть федеральное законодательство в сфере борьбы с пожарами и наказать виновных

По новому закону МЧС сможет давать региональным властям предписания об устранении выявленных нарушений, а также делать представления об отстранении виновных от должности.

Председатель комиссии по территориальному развитию Общественной палаты РФ Андрей Максимов в разговоре с “Ъ” объяснил, что проблемы с лесными пожарами возникают из года в год по причине отсутствия у региональных органов власти достаточного количества штата, кадров, специальной техники.

Инициативы, подобные принятому в первом чтении законопроекту, не решают эту проблему. «Дополнительных денег нет, тучные годы прошли. Текущие ресурсы направляются на набор приоритетов, которые обозначены в национальных проектах,— отмечает Максимов.— Поэтому поиск вариантов решения таких проблем идет по линии изменения законодательства, наделения федеральных органов власти дополнительными полномочиями без изменений самой системы работы. Насколько это окажется удачным, покажет время».

Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров