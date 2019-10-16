Сирийские военные заняли позиции в Ракке

Сирийская армия вошла в Ракку на севере Сирии по соглашению с курдами, сообщает «Аль-Маядин». По данным телеканала, военные сооружают наблюдательные пункты в городе.

Международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, покинула Ракку и Табка, сообщил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» Майлс Кэггинс в Twitter.

Напомним, в 2013 году Ракку заняли террористы «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). Город освободили Сирийские демократические силы в 2017 году. Ракку называли столицей ИГ.

Турция объявила о военной операции в Сирии 9 октября. Страна намерена освободить территорию от курдских формирований, которые в Анкаре считают террористическими. Дамаск назвал действия Турции вторжением на их территорию и согласился помочь курдским силам отразить наступление Анкары.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Турецкую сталь испытают на прочность».

Об освобождении Ракки — в публикации “Ъ” 2017 года.