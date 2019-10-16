Twitter разъяснил правила публикаций постов политиков

Сервис микроблогов Twitter в своем блоге опубликовал правила, согласно которым сообщения политических деятелей, имеющих общественный интерес, не будут удаляться, даже если они нарушают правила соцсети. Таким образом, Twitter официально подтвердил заявление , сделанное на технологическом и политическом фестивале в Атланте в США в сентябре этого года.

Хотя контент политиков, нарушающий правила сервиса, будет маркироваться, его нельзя будет лайкнуть и прокомментировать, а также ретвитнуть. Правила будут применять только к проверенным аккаунтам политических или государственных деятелей с более чем 100 тыс. подписчиков.

Ранее компанию неоднократно обвиняли в том, что она многое прощает президенту США Дональду Трампу. В частности, речь идет об оскорблениях в адрес его политических оппонентов или двусмысленных заявлениях в отношении зарубежных стран.

Евгений Федуненко