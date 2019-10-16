«Яндекс» запустит онлайн-шоу с Софико Шеварднадзе Его будут снимать на iPhone и покажут в «Яндекс.Эфире»

«Яндекс.Эфир» запускает шоу с журналисткой Софико Шеварднадзе, рассказал “Ъ” собеседник на рынке и подтвердил представитель сервиса «Яндекс.Эфир». По его словам, цикл программ будет называться «Просто о сложном», премьера запланирована на 22 октября, передача будет выходить эксклюзивно в «Яндекс.Эфире». Это первое шоу на сервисе в формате 4К, снятое на смартфон, уточняют в компании. Продюсером проекта стал совладелец агентства Bokovfactory Алексей Боков, креативным продюсером — бывший главный редактор «СТС Медиа» Алексей Казаков.

Формат шоу предполагает «разговор с визионерами в своей отрасли», рассказала “Ъ” Софико Шеварднадзе.

По ее словам, героем первого выпуска стал Тимур Бекмамбетов, а темой — влияние интернета на разные сферы жизни. Целевая аудитория проекта — россияне от 25 до 45 лет, он целиком снимается на iPhone 11 Pro. Первый сезон будет состоять из семи-девяти выпусков, уточняет госпожа Шеварднадзе, подробности контракта с «Яндекс.Эфиром» она не раскрывает.

«Первый сезон будет доступен для зрителей по рекламной модели, но рекламодатели не смогут интегрироваться в контент шоу со своими товарами и услугами»,— уточняет Алексей Боков. Он напоминает, что год назад вместе с Софико Шеварднадзе они основали офлайн-проект «Просто о сложном», среди героев которого, например, был министр культуры Владимир Мединский.

«Мы не уходим в узкую нишу интеллектуальных разговоров, наша задача — привлечь широкую аудиторию и рассказать ей о таких сложных вещах как, например, искусственный интеллект, простым языком»,— поясняет продюсер.

«Яндекс» объявил о намерении снимать собственные шоу в мае 2019 года. Компания наняла экс-главного продюсера телеканала «Пятница!» Николая Головина, который занял должность генерального продюсера коммерческого департамента «Яндекса». Среди контента, созданного по заказу «Яндекса», уже есть шоу «Такая История» с Ксенией Собчак. Также «Яндекс» сотрудничает с Леонидом Парфеновым, показывая в «Яндекс.Эфире» его авторскую программу.

О том, что Леонид Парфенов будет производить выпуски возобновленной авторской программы «Намедни» совместно с «Яндексом» и выпускать их на «Яндекс.Эфире» журналист объявил в мае. Согласно сайту «Яндекс.Эфира», сейчас передача не содержит название «Намедни», а только указание года, которому посвящен выпуск. Ранее Леонид Парфенов сообщал, что убрал слово «Намедни» из названия после претензий со стороны НТВ, на котором передача выходила до 2004 года.

О запуске шоу «Такая история» с Ксенией Собчак «Яндекс» объявил в сентябре, это ежедневное развлекательно-познавательное шоу, каждый выпуск которого посвящен историческому событию, которое произошло в конкретный календарный день. Новые эпизоды выходят каждое утро, а затем доступны на сайте «Яндекс.Эфира» в записи.

«Яндекс.Эфир» — стриминговый сервис «Яндекса» с функцией рекомендаций, который содержит собственный контент интернет-компании, а также трансляции телеканалов, спортивных и культурных событий, фильмы, сериалы и др.

Валерия Лебедева, Владислав Новый