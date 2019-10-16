Замгубернатора Ростовской области Сергею Сидашу продлили домашний арест

Ленинский районный суд Ростова продлил домашний арест заместителю губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергею Сидашу, сообщили ''Ъ-Юг'' в пресс-службе суда. Мера пресечения будет действовать до 19 ноября.

Напомним, заместителя губернатора задержали в мае по подозрению в превышении должностных полномочий при строительстве стадиона «Ростов-Арена» к ЧМ-2018 года. В июле его перевели из СИЗО под домашний арест. Кроме того, господин Сидаш сохранил свой пост. Его не уволят, пока его вина не будет доказана.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Ростовского вице-губернатора пригласили на стадион».

Дарья Голякова