Замгубернатора Ростовской области перевели под домашний арест

Ростовский областной суд в четверг, 25 июля, изменил меру пресечения заместителю губернатора региона Сергею Сидашу на домашний арест. Об этом “Ъ-Юг” сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Ленинский районный суд Ростова продлил заместителю губернатора области Сергею Сидашу содержание под стражей до 20 августа. Защита подала апелляционную жалобу. Областной суд отменил решение районного о продлении и назначил подозреваемому домашний арест до 20 августа. В пресс-службе отметили, что сторона обвинения не поддержала доводов защиты и выступала против изменения меры пресечения.

Напомним, заместителя губернатора задержали в мае по подозрению в превышении должностных полномочий при строительстве стадиона «Ростов-Арена» к ЧМ-2018 года.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Ростовского вице-губернатора пригласили на стадион».

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону